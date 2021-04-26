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На микашевичском «Граните» взорвали старую дымовую трубу
26.04.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 апреля на РУПП «Гранит» в Микашевичах Лунинецкого района взорвали аварийную дымовую трубу высотой 45 метров, сообщает
Работы проводили пинские специалисты взрывотехнической службы. Сложность была в том, что труба находилась вблизи производственных зданий и сооружений. Но благодаря точным расчетам объект после взрыва упал точно в заданный сектор без повреждения окружающих строений.
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Дымовая труба упала точно в заданный сектор.
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