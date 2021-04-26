ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно на площади Советской откроется «Гродзенскі кірмаш». Уже ставят павильоны

26.04.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно на площади Советской с 27 апреля до 6 мая будет проходить ярмарка «Гродзенскі кірмаш». В центре города уже устанавливают небольшие деревянные киоски, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

«Гродзенскі кірмаш» откроется во вторник, 27 апреля, и в этих павильонах будут продавать продукцию гродненские предприятия. Всего будет установлено шесть киосков.

Рядом с павильонами разместятся и столы ремесленников, у которых можно будет приобрести сувениры и изделия народного творчества. Здесь же появятся несколько точек общепита.

Организатором ярмарки выступает гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.


После завершения ярмарки павильоны с площади увезут. Однако они будут периодически возвращаться: организаторы планирует регулярно проводить подобные ярмарки на этом месте.

Проработает «Гродзенскі кірмаш» по 6 мая включительно. Начало работы — 12.00.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно на площади Советской с 27 апреля до 6 мая будет проходить ярмарка «Гродзенскі кірмаш».
 
Новости дня
Новости общества
 
В Логойском районе кто-то развесил на дереве мертвых ужей. Природоохрана обратилась в милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by