В Гродно на площади Советской откроется «Гродзенскі кірмаш». Уже ставят павильоны

Источник материала: Tut.by

В Гродно на площади Советской с 27 апреля до 6 мая будет проходить ярмарка «Гродзенскі кірмаш». В центре города уже устанавливают небольшие деревянные киоски, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

«Гродзенскі кірмаш» откроется во вторник, 27 апреля, и в этих павильонах будут продавать продукцию гродненские предприятия. Всего будет установлено шесть киосков.

Рядом с павильонами разместятся и столы ремесленников, у которых можно будет приобрести сувениры и изделия народного творчества. Здесь же появятся несколько точек общепита.

Организатором ярмарки выступает гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.





После завершения ярмарки павильоны с площади увезут. Однако они будут периодически возвращаться: организаторы планирует регулярно проводить подобные ярмарки на этом месте.

Проработает «Гродзенскі кірмаш» по 6 мая включительно. Начало работы — 12.00.