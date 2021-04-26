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В Гродно на площади Советской откроется «Гродзенскі кірмаш». Уже ставят павильоны
26.04.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на площади Советской с 27 апреля до 6 мая будет проходить ярмарка «Гродзенскі кірмаш». В центре города уже устанавливают небольшие деревянные киоски,
«Гродзенскі кірмаш» откроется во вторник, 27 апреля, и в этих павильонах будут продавать продукцию гродненские предприятия. Всего будет установлено шесть киосков.
Рядом с павильонами разместятся и столы ремесленников, у которых можно будет приобрести сувениры и изделия народного творчества. Здесь же появятся несколько точек общепита.
Организатором ярмарки выступает гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.
После завершения ярмарки павильоны с площади увезут. Однако они будут периодически возвращаться: организаторы планирует регулярно проводить подобные ярмарки на этом месте.
Проработает «Гродзенскі кірмаш» по 6 мая включительно. Начало работы — 12.00.
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В Гродно на площади Советской с 27 апреля до 6 мая будет проходить ярмарка «Гродзенскі кірмаш».
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