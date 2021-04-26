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В Логойском районе кто-то развесил на дереве мертвых ужей. Природоохрана обратилась в милицию

26.04.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Местные жители прислали в Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды письмо с фото, на них — мертвые ужи, развешенные по деревьям. Люди попросили организовать проверку по факту жестокого обращения с животными, сообщает Млын.by.


Фото: mlyn.by

Фото сделано в деревне Мурованка Логойского района, там есть родник под названием «Мураваны латак». Вода из него пользуется большой популярностью: местные жители и многочисленные дачники приезжают сюда с канистрами. Понятно, что местность вокруг источника сырая и является благоприятной для жизни земноводных. Отсюда и ящерицы, а также ужи, которых иногда приходится видеть людям. Но ни те, ни другие опасности не представляют.

— Такие факты требуют тщательной проверки, — считает заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых территорий Леонид Исаченко. — Поскольку в нем усматривается нарушение, которое может квалифицироваться по уголовной статье за жестокое обращение с животными, соответствующее письмо мы отправили в Логойский РОВД.

 
 
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Люди попросили организовать проверку по факту жестокого обращения с животными.
 
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