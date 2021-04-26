Литовские таможенники нашли в фуре из Беларуси контрабандные сигареты почти на два миллиона евро

Источник материала: Tut.by

Литовские таможенники на пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай» задержали партию контрабандных сигарет почти на два миллиона евро. Сигареты были спрятаны в так называемых гробах — больших полостях, которые на этот раз были сделаны в пластинах ДСП, сообщает таможенная служба соседней страны.



Фото: lrmuitine.lt

В ночь на 17 апреля гражданин Беларуси, прибывший в Шальчининкай на грузовике Scania, заявил, что везет ДСП транзитом через Литву. Таможенники решили проверить груз, ведь пару дней назад на посту «Райгардас» («Привалка») в досках была обнаружена крупная партия контрабандных сигарет, спрятанных в полостях, вырезанных в деревянных панелях.

Груз в фуре вызвал подозрения у сотрудников таможни еще и потому, что при осмотре таможенники услышали необычный приглушенный звук при простукивании. Машину отправили на рентген.

Оказалось, в плитах ДСП было спрятано около полумиллиона пачек сигарет на сумму более 1,7 млн евро.

Водителя, который перевозил товар, арестовали на месяц. По факту контрабанды начато досудебное расследование.