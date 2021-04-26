|
Литовские таможенники нашли в фуре из Беларуси контрабандные сигареты почти на два миллиона евро
26.04.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литовские таможенники на пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай» задержали партию контрабандных сигарет почти на два миллиона евро. Сигареты были спрятаны в так называемых гробах — больших полостях, которые на этот раз были сделаны в пластинах ДСП,
В ночь на 17 апреля гражданин Беларуси, прибывший в Шальчининкай на грузовике Scania, заявил, что везет ДСП транзитом через Литву. Таможенники решили проверить груз, ведь пару дней назад на посту «Райгардас» («Привалка») в досках была обнаружена крупная партия контрабандных сигарет, спрятанных в полостях, вырезанных в деревянных панелях.
Груз в фуре вызвал подозрения у сотрудников таможни еще и потому, что при осмотре таможенники услышали необычный приглушенный звук при простукивании. Машину отправили на рентген.
Оказалось, в плитах ДСП было спрятано около полумиллиона пачек сигарет на сумму более 1,7 млн евро.
Водителя, который перевозил товар, арестовали на месяц. По факту контрабанды начато досудебное расследование.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сигареты были спрятаны в так называемых гробах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)