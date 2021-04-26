В форме игры детям рассказали о безопасном управлении велосипедом и правилах поведения на водоемах

Источник материала: БT

"Безопасности - время". Комплексный экскурс по правилам поведения получили юные жители Фрунзенского района столицы. Сотрудники Госавтоинспекции и ОСВОД в форме игры рассказали детям о безопасном управлении велосипедом и правилах поведения на водоемах, ближе познакомились и с экипировкой водолазов. А самые смелые смогли почувствовать себя пожарными под наблюдением спасателей районного отдела по чрезвычайным ситуациям. К участию в программе присоединились и родители.

После профилактической игры каждый ее участник получил подарки, среди которых и памятки с правилами поведения на дороге.

В Минске ГАИ контролирует соблюдение ПДД мотоциклистами