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В форме игры детям рассказали о безопасном управлении велосипедом и правилах поведения на водоемах

26.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Безопасности - время". Комплексный экскурс по правилам поведения получили юные жители Фрунзенского района столицы. Сотрудники Госавтоинспекции и ОСВОД в форме игры рассказали детям о безопасном управлении велосипедом и правилах поведения на водоемах, ближе познакомились и с экипировкой водолазов. А самые смелые смогли почувствовать себя пожарными под наблюдением спасателей районного отдела по чрезвычайным ситуациям. К участию в программе присоединились и родители.

После профилактической игры каждый ее участник получил подарки, среди которых и памятки с правилами поведения на дороге.

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Теги: Минск
 
 
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"Безопасности - время". Комплексный экскурс по правилам поведения получили юные жители Фрунзенского района столицы. Сотрудники Госавтоинспекции и ОСВОД в форме...
 
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