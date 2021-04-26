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Холодная весна: мокрый снег, дожди и ночные заморозки

26.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

То снег, то дождь, и снова солнце. Контрастный характер погоды сохранится в Беларуси и на этой неделе. 26 апреля на большей части страны кратковременные дожди и мокрый снег. В отдельных районах возможны грозы. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Столбики термометра на рабочей неделе днем будут в пределах от 2 до 14 тепла. Ночью ожидаются и морозы: до минус 5. К слову, такой температурный фон на 5-8 градусов ниже нормы.

Осадки и умеренно теплая погода ожидается в выходные. Днем будет от +8°C до +15°C. Ночью от 1 до 8 тепла.

 
 
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То снег, то дождь, и снова солнце. Контрастный характер погоды сохранится в Беларуси и на этой неделе. 26 апреля на большей части страны кратковременные дожди и...
 
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