Холодная весна: мокрый снег, дожди и ночные заморозки

Источник материала: БT

То снег, то дождь, и снова солнце. Контрастный характер погоды сохранится в Беларуси и на этой неделе. 26 апреля на большей части страны кратковременные дожди и мокрый снег. В отдельных районах возможны грозы. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Столбики термометра на рабочей неделе днем будут в пределах от 2 до 14 тепла. Ночью ожидаются и морозы: до минус 5. К слову, такой температурный фон на 5-8 градусов ниже нормы.



Осадки и умеренно теплая погода ожидается в выходные. Днем будет от +8°C до +15°C. Ночью от 1 до 8 тепла.