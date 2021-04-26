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Перегородил озеро. В Ветковском районе задержали рыбного браконьера с сетями в полкилометра
26.04.2021 18:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ветковском районе на озере Чечель поймали крупного браконьера. Подробности
Рыбака-нелегала задержали 22 апреля. Мужчина перегородил водоем семью сетями общей длиной почти полкилометра — и успел таким образом выловить 50 кг рыбы.
Браконьера ждет уголовное дело, а также ему необходимо возместить ущерб — незаконный улов, добытый во время нереста, инспекторы оценили в 510 базовых величин (14,8 тысячи рублей).
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Мужчина перегородил водоем семью сетями общей длиной почти полкилометра.
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