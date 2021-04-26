Перегородил озеро. В Ветковском районе задержали рыбного браконьера с сетями в полкилометра

Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе на озере Чечель поймали крупного браконьера. Подробности рассказали в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Рыбака-нелегала задержали 22 апреля. Мужчина перегородил водоем семью сетями общей длиной почти полкилометра — и успел таким образом выловить 50 кг рыбы.

Браконьера ждет уголовное дело, а также ему необходимо возместить ущерб — незаконный улов, добытый во время нереста, инспекторы оценили в 510 базовых величин (14,8 тысячи рублей).