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Перегородил озеро. В Ветковском районе задержали рыбного браконьера с сетями в полкилометра

26.04.2021 18:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе на озере Чечель поймали крупного браконьера. Подробности рассказали в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

Рыбака-нелегала задержали 22 апреля. Мужчина перегородил водоем семью сетями общей длиной почти полкилометра — и успел таким образом выловить 50 кг рыбы.

Браконьера ждет уголовное дело, а также ему необходимо возместить ущерб — незаконный улов, добытый во время нереста, инспекторы оценили в 510 базовых величин (14,8 тысячи рублей).

 
 
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Мужчина перегородил водоем семью сетями общей длиной почти полкилометра.
 
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