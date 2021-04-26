«МакДональдс» тестирует сервис своей бесплатной доставки. Узнали, как он работает

Источник материала: Tut.by

У «МакДональдс» в Минске работает своя бесплатная доставка. Сервис тестируют в ограниченной зоне.



Цветным обозначены зоны доставки. Скриншот с сайта доставки «МакДональдс»

Сервис работает через сайт mcdelivery.by, пешие курьеры смогут принести еду в районы возле метро «Пушкинская», «Уручье», «Петровщина», также доставка работает из ресторанов в Зеленом Луге и Чижовке. На сайте обещают, что в ближайшее время зона доставки будет расширена.

Также указано, что максимальный срок доставки — 20 минут с момента оплаты заказа. Оплатить товары можно онлайн банковской картой или через ЕРИП. Доставка бесплатная.

— Собственная доставка «МакДональдс» — еще одна удобная возможность (в дополнение к существующим) сделать заказ в ресторанах нашей сети. На данный момент она охватывает пять столичных ресторанов (Логойский тракт, 35; ул. Уборевича, 93; Пр. Дзержинского, 96; ул. Притыцкого, 28; ул. Шугаева, 2. — Прим TUT.BY) и находится на этапе развертывания. Ее отличительная черта — быстрота по времени доставки, обычно это менее 25 минут после заказа, — пояснили в компании.

Доставка работает с 8 до 22 часов.

Напомним, кроме этого, у «МакДональдс» есть доставка через сервисы Menu.by и Delivio.