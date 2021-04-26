ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«МакДональдс» тестирует сервис своей бесплатной доставки. Узнали, как он работает

26.04.2021 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У «МакДональдс» в Минске работает своя бесплатная доставка. Сервис тестируют в ограниченной зоне.


Цветным обозначены зоны доставки. Скриншот с сайта доставки «МакДональдс»

Сервис работает через сайт mcdelivery.by, пешие курьеры смогут принести еду в районы возле метро «Пушкинская», «Уручье», «Петровщина», также доставка работает из ресторанов в Зеленом Луге и Чижовке. На сайте обещают, что в ближайшее время зона доставки будет расширена.

Также указано, что максимальный срок доставки — 20 минут с момента оплаты заказа. Оплатить товары можно онлайн банковской картой или через ЕРИП. Доставка бесплатная.

— Собственная доставка «МакДональдс» — еще одна удобная возможность (в дополнение к существующим) сделать заказ в ресторанах нашей сети. На данный момент она охватывает пять столичных ресторанов (Логойский тракт, 35; ул. Уборевича, 93; Пр. Дзержинского, 96; ул. Притыцкого, 28; ул. Шугаева, 2. — Прим TUT.BY) и находится на этапе развертывания. Ее отличительная черта — быстрота по времени доставки, обычно это менее 25 минут после заказа, — пояснили в компании.

Доставка работает с 8 до 22 часов.

Напомним, кроме этого, у «МакДональдс» есть доставка через сервисы Menu.by и Delivio.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У «МакДональдс» в Минске работает своя бесплатная доставка. Сервис тестируют в ограниченной зоне в пяти районах.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Национальном архиве Беларуси стартовал проект под названием "Чернобыль: от аварии до возрождения"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by