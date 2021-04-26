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«МакДональдс» тестирует сервис своей бесплатной доставки. Узнали, как он работает
26.04.2021 19:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У «МакДональдс» в Минске работает своя бесплатная доставка. Сервис тестируют в ограниченной зоне.
Сервис работает через сайт mcdelivery.by, пешие курьеры смогут принести еду в районы возле метро «Пушкинская», «Уручье», «Петровщина», также доставка работает из ресторанов в Зеленом Луге и Чижовке. На сайте обещают, что в ближайшее время зона доставки будет расширена.
Также указано, что максимальный срок доставки — 20 минут с момента оплаты заказа. Оплатить товары можно онлайн банковской картой или через ЕРИП. Доставка бесплатная.
— Собственная доставка «МакДональдс» — еще одна удобная возможность (в дополнение к существующим) сделать заказ в ресторанах нашей сети. На данный момент она охватывает пять столичных ресторанов (Логойский тракт, 35; ул. Уборевича, 93; Пр. Дзержинского, 96; ул. Притыцкого, 28; ул. Шугаева, 2. — Прим TUT.BY) и находится на этапе развертывания. Ее отличительная черта — быстрота по времени доставки, обычно это менее 25 минут после заказа, — пояснили в компании.
Доставка работает с 8 до 22 часов.
Напомним, кроме этого, у «МакДональдс»
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У «МакДональдс» в Минске работает своя бесплатная доставка. Сервис тестируют в ограниченной зоне в пяти районах.
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