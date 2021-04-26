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В Витебске почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся митинг-реквием. Жители северного региона - пожарные, медики, милиционеры, работники общепита - активно проявили себя в ликвидации последствий взрыва. В память о жертвах самой страшной техногенной катастрофы жители областного центра зажгли свечи, прозвучала молитва.
Евгений Проволоцкий, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: "Очень отрадно, что не просто так это время прошло. Благодаря ученым земледелие совсем другое стало, возрождаются земли. И люди возвращаются".
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В Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся митинг-реквием. Жители северного региона - пожарные, медики, милиционеры, работники общепита - активно проявили...
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