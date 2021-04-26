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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр внутренних дел вручил награды участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил правительственные и ведомственные награды участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Встреча состоялась в...

Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил правительственные и ведомственные награды участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Встреча состоялась в музее МВД. В ликвидации аварии и ее последствий участвовали более 15 тысяч правоохранителей. Сотрудники и военнослужащие внутренних войск МВД БССР в числе первых прибыли в 30-километровую зону. Иван Кубраков в ходе встречи отметил - их бесценный опыт останется примером достойного служения Родине. Участники встречи почтили минутой молчания память коллег-ликвидаторов. После этого для гостей провели экскурсию по музею МВД.