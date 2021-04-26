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Министр внутренних дел вручил награды участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

26.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил правительственные и ведомственные награды участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Встреча состоялась в музее МВД. В ликвидации аварии и ее последствий участвовали более 15 тысяч правоохранителей. Сотрудники и военнослужащие внутренних войск МВД БССР в числе первых прибыли в 30-километровую зону. Иван Кубраков в ходе встречи отметил - их бесценный опыт останется примером достойного служения Родине. Участники встречи почтили минутой молчания память коллег-ликвидаторов. После этого для гостей провели экскурсию по музею МВД.
 
 
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Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил правительственные и ведомственные награды участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Встреча состоялась в...
 
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