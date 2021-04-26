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Сегодня чествовали ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС среди сотрудников МВД
26.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чествовали сегодня и ликвидаторов среди сотрудников милиции Минской области. Правоохранители центрального региона были активными участниками ликвидации последствий катастрофы. Ветеранов-чернобыльцев поблагодарили за их подвиг. А к памятнику сотрудникам, которые погибли при выполнении, возложили цветы.
После церемонии награждения своими воспоминаниями о ликвидации катастрофы поделились ветераны органов внутренних дел. Память погибших почтили минутой молчания.
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Чествовали сегодня и ликвидаторов среди сотрудников милиции Минской области. Правоохранители центрального региона были активными участниками ликвидации...
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