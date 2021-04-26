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Уникальный проект "Чернобыль: от аварии до возрождения" в Национальном архиве Беларуси
26.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
35-летию аварии на Чернобыльской АЭС посвящен и
Маргарита Старостенко, заведующая отделом Национального исторического архива Беларуси: "Впервые предоставляем вам возможность увидеть первую медаль, которая была создана в 1988 году для того, чтобы отмечать ликвидаторов. Она у нас тоже есть, есть положение к этому знаку. На выставке представлены и экспонаты Полесского заповедника: это дозиметры, которыми пользовались в те годы, материалы быта деревень, которые отселены-отчуждены. Мы старались сделать и более зрелищно. Здесь представлены и фотографии известного фотографа Сергея Плыткевича. К нашему мероприятию была написана специально картина Александра Александрова, приуроченная к этой дате".
Предисловием к открытию выставки стала конференция, участие в которой приняли представители Полесского радиационно-экологического заповедника, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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35-летию аварии на Чернобыльской АЭС посвящен и уникальный международный проект, инициатором и составителем которого стал Национальный архив Беларуси. Здесь...
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