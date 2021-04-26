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Уникальный проект "Чернобыль: от аварии до возрождения" в Национальном архиве Беларуси

26.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

35-летию аварии на Чернобыльской АЭС посвящен и уникальный международный проект, инициатором и составителем которого стал Национальный архив Беларуси. Здесь открылась выставка под названием "Чернобыль: от аварии до возрождения". Экспозиция открывает ранее неизвестные и закрытые грифом "секретно" документы по истории чернобыльской трагедии. Это письма, указы, акты и докладные записки ЦК КПБ, Совета Министров, Министерства здравоохранения 80-90-х.

Маргарита Старостенко, заведующая отделом Национального исторического архива Беларуси: "Впервые предоставляем вам возможность увидеть первую медаль, которая была создана в 1988 году для того, чтобы отмечать ликвидаторов. Она у нас тоже есть, есть положение к этому знаку. На выставке представлены и экспонаты Полесского заповедника: это дозиметры, которыми пользовались в те годы, материалы быта деревень, которые отселены-отчуждены. Мы старались сделать и более зрелищно. Здесь представлены и фотографии известного фотографа Сергея Плыткевича. К нашему мероприятию была написана специально картина Александра Александрова, приуроченная к этой дате".

Предисловием к открытию выставки стала конференция, участие в которой приняли представители Полесского радиационно-экологического заповедника, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 
 
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35-летию аварии на Чернобыльской АЭС посвящен и уникальный международный проект, инициатором и составителем которого стал Национальный архив Беларуси. Здесь...
 
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