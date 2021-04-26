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В Минск стянули спецтехнику и силовиков. «Чернобыльского шляха» не было, точечные задержания - были
26.04.2021 21:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центр Минска 26 апреля стянули спецтехнику, дежурили наряды ОМОН и ходили патрули. У немногочисленных прохожих выборочно проверяли содержание мобильных телефонов, досматривали вещи. Проходили точечные задержания.
Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
В центре Минска, на Академии наук, в районе площади Свободы, Октябрьской площади, улицы Ленина, Немиги наблюдалось скопление силовиков и спецтехники — автозаков, автобусов. Патрули внутренних войск и сотрудники ОМОН проверяли у похожих документы, иногда — содержимое мобильных телефонов и рюкзаков и сумок.
Напомним, Мингорисполком
«Чернобыльский шлях» 26 апреля проходил в Минске каждый год. Обычно участники акции проходили с шествием от проспекта Независимости к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов. Там проходила митинг-молитва и возложение цветов.
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В центр Минска 26 апреля стянули спецтехнику, дежурили наряды ОМОН и ходили патрули. У немногочисленных прохожих выборочно проверяли содержание мобильных...
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