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В Минск стянули спецтехнику и силовиков. «Чернобыльского шляха» не было, точечные задержания - были

26.04.2021 21:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центр Минска 26 апреля стянули спецтехнику, дежурили наряды ОМОН и ходили патрули. У немногочисленных прохожих выборочно проверяли содержание мобильных телефонов, досматривали вещи. Проходили точечные задержания.


Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна», в Минске в понедельник были задержаны по меньшей мере шесть человек.

В центре Минска, на Академии наук, в районе площади Свободы, Октябрьской площади, улицы Ленина, Немиги наблюдалось скопление силовиков и спецтехники — автозаков, автобусов. Патрули внутренних войск и сотрудники ОМОН проверяли у похожих документы, иногда — содержимое мобильных телефонов и рюкзаков и сумок.


Фото: TUT.BY




Напомним, Мингорисполком отказал в проведении «Чернобыльского шляха» в этом году. В ответе на заявку указано несколько причин для отказа: отсутствие договоров с милицией, скорой и коммунальниками, маршрут шествия, который по мнению властей, не соответствует требованию закона, организаторы якобы до получения ответа от властей озвучили маршрут и время сбора участников, что запрещено законом, и, конечно, COVID-19.

«Чернобыльский шлях» 26 апреля проходил в Минске каждый год. Обычно участники акции проходили с шествием от проспекта Независимости к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов. Там проходила митинг-молитва и возложение цветов.

 
Теги: Минск
 
 
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В центр Минска 26 апреля стянули спецтехнику, дежурили наряды ОМОН и ходили патрули. У немногочисленных прохожих выборочно проверяли содержание мобильных...
 
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