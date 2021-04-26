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Киномарафон "Смотри и помни" объединил почти три десятка культовых картин
26.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTо том, как важно знать правду, обращаться к первоисточнику, общаться с очевидцами и помнить свою историю.
Вот уже три недели белорусские школьники знакомятся с военными лентами. Киномарафон "Смотри и помни" объединил почти три десятка культовых картин: "Брестская крепость", "Летят журавли", "А зори здесь тихие", "Мы из будущего" и другие. Что сегодня смотрели в Минске, знает Анастасия Бенедисюк.
Что такое война, Яна Миченко узнала не из учебников. Она дочь историка и правнучка победителя. А еще экскурсовод. Семиклассница в рамках школьного проекта "Селфи-маршрут" знакомит ровесников со знаковыми местами Партизанского района Минска. Много читает. Любит кино: документальное, военное.
Яна Миченко, учащаяся СШ № 10 г. Минска: "Если мы смотрим фильм, то мы воспринимаем события уже как-то ближе. Мы видим героев, мы видим события, мы видим их эмоции. / Мальчик - ровесник детей 6-7 классов, он потерял свою мать, потерял младшую сестричку, помогал партизаном. Служил в разведке. К сожалению, в конце он погиб, но все равно он запомнился как герой".
Герой, каких было много! Еще совсем детей и уже таких взрослых. Войну не выбирали тогда, но оказавшись там, оставались верными своему дому. И где он, дом, понимали даже в 12. Неуловимый разведчик, одержимый отомстить за смерть семьи и всех убитых в концлагере Малый Тростенец. "Иваново детство" - военная драма, которая держит.
Киномарафон "Смотри и помни" посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. Минимум раз в неделю 5-11 классы смотрят военные ленты. 7 тематических блоков - начало, нравственный выбор, любовь и дружба, судьба женщины, дети и все на войне, Беларусь непокоренная, мы из будущего.
Алла Насевич, директор СШ № 10 г. Минска: "Как они, конечно, приходят в кинозал. Сначала есть некоторая доля, может быть, и отсутствия интереса к предлагаемому фильму, но когда дети погружаются в просмотр фильма. После окончания приятно удивлен тому, что дети действительно открывают для себя много нового. У них возникают вопросы по военной тематике".
Поэтому зачастую на показ приглашают очевидцев и участников войны - ветеранов. Вообще киномарафон - это не только просмотр картин. Вторая часть - своя интерпретация увиденного. Ребятам предстоит создать видеоролик. С цитатами, яркими эпизодами и своим впечатлением. Завершится киномарафон 3 июля.
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о том, как важно знать правду, обращаться к первоисточнику, общаться с очевидцами и помнить свою историю. Вот уже три недели белорусские школьники знакомятся с...
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