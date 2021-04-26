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СК вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова
26.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСледственный комитет вынес постановление о привлечении бывшего сотрудника ГУБОП МВД Станислава Лупоносова в качестве обвиняемого. Его действия квалифицированы по статье 352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда). Он объявлен в розыск. Расследование продолжается.
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Следственный комитет вынес постановление о привлечении бывшего сотрудника ГУБОП МВД Станислава Лупоносова в качестве обвиняемого. Его действия квалифицированы...
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