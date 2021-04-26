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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ФПБ рассказали об итогах проверки магазинов одного из российских дискаунтеров Федерация профсоюзов продолжает еженедельный мониторинг цен на товары и услуги во всех регионах Беларуси. Кроме стоимости, отслеживают и наличие необходимых...

Федерация профсоюзов продолжает еженедельный мониторинг цен на товары и услуги во всех регионах Беларуси. Кроме стоимости, отслеживают и наличие необходимых продуктов в магазинах. С 1 марта в поле зрения расширенный перечень товаров - около 90 наименований.Так, например, проверка одного из российских дискаунтеров, для которого устанавливается облегченный перечень товаров, показала, что в более чем 85 % проверенных магазинов отсутствовали масло растительное и сливочное, молочная продукция, хлебобулочные изделия, яйца и куры. На прилавках в основном импортный товар низкого качества.Мониторинги будут продолжены и в дальнейшем. Главное - не допустить необоснованного роста цен, а также контролировать наличие отечественных товаров на полках магазинов.