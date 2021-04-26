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В ФПБ рассказали об итогах проверки магазинов одного из российских дискаунтеров

26.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Федерация профсоюзов продолжает еженедельный мониторинг цен на товары и услуги во всех регионах Беларуси. Кроме стоимости, отслеживают и наличие необходимых продуктов в магазинах. С 1 марта в поле зрения расширенный перечень товаров - около 90 наименований.

Так, например, проверка одного из российских дискаунтеров, для которого устанавливается облегченный перечень товаров, показала, что в более чем 85 % проверенных магазинов отсутствовали масло растительное и сливочное, молочная продукция, хлебобулочные изделия, яйца и куры. На прилавках  в основном импортный товар низкого качества. 

Александр Мякинник, председатель Минского районного объединения организаций профсоюзов: "Я бы не сказал, что на сегодняшний день в данном магазине имеется тот ассортимент, который мы мониторим. Имеются только колбасные изделия, кефир и тот товар, который имеет большой срок годности: чай, кофе, печенье. Из того перечня, который сегодня должен быть в магазинах, здесь практически на 20 %. Мониторим каждую неделю. Значит, мы видим рост, если он есть, но могу только одно сказать, что практически за данный мониторинг роста цен, чтобы они росли очень сильно, такого нет".

Мониторинги будут продолжены и в дальнейшем. Главное - не допустить необоснованного роста цен, а также контролировать наличие отечественных товаров на полках магазинов.

 
 
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Федерация профсоюзов продолжает еженедельный мониторинг цен на товары и услуги во всех регионах Беларуси. Кроме стоимости, отслеживают и наличие необходимых...
 
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