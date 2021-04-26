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Разоблачение мифов и обсуждение гонки вакцин в проекте "Успеть до полуночи"
26.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСнизить число заболеваний COVID-19 поможет коллективный иммунитет. Он может сформироваться, когда большинство людей переболеет, но при этом высок риск осложнений и даже летального исхода. Или при помощи вакцинации, которая позволит нам вернуться к обычному образу жизни. Это заявила доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Светлана Лукашик.
Разоблачение мифов и обсуждение гонки вакцин, а также преимущества белорусского препарата обсудим завтра в 22:05 в проекте
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Снизить число заболеваний COVID-19 поможет коллективный иммунитет. Он может сформироваться, когда большинство людей переболеет, но при этом высок риск осложнений и...
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