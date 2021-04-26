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В Беларуси почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
26.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДань памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС сегодня отдают по всей стране. В Витебске в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся митинг-реквием. В ликвидации последствий взрыва активно проявили себя многие жители северного региона - пожарные, медики, милиционеры и работники общепита. В память о жертвах одной из самых страшных техногенных катастроф зажгли свечи и прозвучала молитва.
Торжественная церемония прошла и в столичном парке Дружбы народов. К мемориалу жертвам Чернобыля возложили цветы ликвидаторы, жители пострадавших регионов, а также школьники, молодежь и представители власти.
Сегодня своих героических коллег вспоминают и работники МЧС. Церемония возложения цветов к мемориальной доске Василию Игнатенко прошла в столице на улице его имени. Как отметил министр Вадим Синявский, наша страна провела беспрецедентную работу по возрождению территорий - это и ликвидация последствий, и социальная поддержка людей, и реабилитация пострадавших.
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Дань памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС сегодня отдают по всей стране. В Витебске в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся митинг-реквием. В...
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