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В Беларуси почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

26.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дань памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС сегодня отдают по всей стране. В Витебске в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся митинг-реквием. В ликвидации последствий взрыва  активно проявили себя многие жители северного региона - пожарные, медики, милиционеры и работники общепита. В память о жертвах одной из самых страшных техногенных катастроф зажгли свечи и прозвучала молитва.

Торжественная церемония прошла и в столичном парке Дружбы народов. К мемориалу жертвам Чернобыля возложили цветы ликвидаторы, жители пострадавших регионов, а также школьники, молодежь и представители власти. 

Сегодня своих героических коллег вспоминают и работники МЧС. Церемония возложения цветов к мемориальной доске Василию Игнатенко прошла в столице на улице его имени. Как отметил министр Вадим Синявский, наша страна провела беспрецедентную работу по возрождению территорий - это и ликвидация последствий, и социальная поддержка людей, и реабилитация пострадавших.

 
Теги: Витебск
 
 
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Дань памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС сегодня отдают по всей стране. В Витебске в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся митинг-реквием. В...
 
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В Витебске почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
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