Правозащитники: Массовые и системные репрессии в стране затронули очень широкий круг белорусского общества

Источник материала: Tut.by

В Беларуси наблюдается острый кризис с правами человека. Репрессии в стране совпали с началом избирательной кампании. Об этом заявили правозащитники, презентуя новый аналитический доклад «Уголовное преследование по политическим мотивам. Беларусь 2020−2021 гг.», подготовленный юристами и аналитиками лишенного регистрации ПЦ «Весна». Доклад был представлен на пресс-конференции, посвященной двадцатипятилетию организации.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Руководитель организации Алесь Беляцкий отметил, что наиболее значимые вехи в деятельности организации прежде всего связаны с избирательными кампаниями: выборы 2001 года привели к ликвидации «Весны», после выборов 2006 года организация находились под угрозой уголовной статьи 193−1 УК за деятельность от имени незарегистрированной организации, последствиями выборов 2010-го стали обыски и аресты, в том числе и самого Беляцкого.

— Лето 2020 года каким-то ужасным образом вернуло нас в прошлые кризисные времена. Но за эти 25 лет власти не заметили, что выросло новое поколение белорусов, для которых права человека не пустой звук, — отметил правозащитник.

Правозащитник Валентин Стефанович отметил, что кризис с правами человека, который наблюдается сегодня в стране, начался даже не в августе, а в мае прошлого года. Репрессии, по его словам, совпали с началом избирательной кампании.

— Массовые и системные репрессии в стране затронули очень широкий круг белорусского общества. Это не только административное, или уголовное преследование, это еще и увольнения с работы, отчисление студентов. Задействована вся государственная машина, которая быстро переориентировалась исключительно на репрессивные действия. Самая тяжелая из таких форм — политически мотивированное уголовное преследование.

Стефанович напомнил, что на сегодняшний день, по данным Генпрокуратуры , заведено более трех тысяч «экстремистских» уголовных дел. Гротескные формы, по его словам, приобретает и административное преследование: людей задерживают даже за одежду определенных цветов. Поправки, которые вносят в законы, усиливают их репрессивную направленность

— Наибольшую обеспокоенность вызывает Закон о противодействии экстремизму, поскольку он подразумевает наказание за любую публичную критику действующей власти, официальных лиц и так далее. Это закон возвращает нас во времена махрового совка, в коммунистическое прошлое, — отметил Стефанович. По его словам, эти нововведения свидетельствуют о том, что «кризис с правами человека становится системным. На подавление инакомыслия работает вся государственная машина».





Юрист лишенного регистрации ПЦ «Весна» Павел Сапелко рассказал о том, как шла работа над аналитическим докладом «Уголовное преследование по политическим мотивам. Беларусь 2020−2021 гг.».

— Мы открыто и гласно набрали волонтеров, подключили членов нашей организации с целью наблюдения за уголовными процессами в белорусских судах. Во время мониторинга было охвачено 59 судов в 46 городах, что позволило провести профессиональное наблюдение за 150 судебными процессами.

Как отметил Сапелко, деятельность юристов и аналитиков не ограничивалась присутствием на рассмотрении дел в судах, они охватывали более широкие аспекты: от момента задержания до возможности обжаловать вынесенный приговор.

Юрист говорит, что содержание под стражей стало еще одним инструментом репрессий: более 70% задержанных по «политическим делам» до суда содержались под стражей, хотя, например, год назад в общем массиве уголовных дел под стражей содержалось только 24% подозреваемых.

— В процессе производства по уголовным делам, в том числе — в судах, отмечается повсеместное нарушение национальных норм права, конституционных и международно-признанных стандартов справедливого суда. Пренебрежение правами человека и игнорирование грубейших нарушений в корне подорвало доверие к органам правопорядка, а также доверие и уважение к системе правосудия — резюмировал Павел Сапелко.

Полностью доклад можно посмотреть тут .