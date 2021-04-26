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Оперативники ГУБОП задержали администратора дворового чата
27.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинувшей осенью 29-летний житель Гомеля сначала стал участником деструктивного телеграм-сообщества, а затем управлял им до февраля этого года. Также задержанный участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. На мужчину составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию должностного лица.
Задержанному вынесено официальное предупреждение в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму.
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Минувшей осенью 29-летний житель Гомеля сначала стал участником деструктивного телеграм-сообщества, а затем управлял им до февраля этого года. Также задержанный...
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