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Оперативники ГУБОП задержали администратора дворового чата

27.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минувшей осенью 29-летний житель Гомеля сначала стал участником деструктивного телеграм-сообщества, а затем управлял им до февраля этого года. Также задержанный участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. На мужчину составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию должностного лица.

Задержанному вынесено официальное предупреждение в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму.

 
Теги: Гомель
 
 
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Минувшей осенью 29-летний житель Гомеля сначала стал участником деструктивного телеграм-сообщества, а затем управлял им до февраля этого года. Также задержанный...
 
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