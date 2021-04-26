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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чернобыльская трагедия - путь, который мы не выбирали Конец апреля в Беларуси неразрывно связан с датой, которая остается особой отметкой в истории. Чернобыльская трагедия - это путь, который мы не выбирали, но...

Конец апреля в Беларуси неразрывно связан с датой, которая остается особой отметкой в истории. Чернобыльская трагедия - это путь, который мы не выбирали, но вынуждены были решать, как его пройти. 35 лет назад авария, которая произошла на Чернобыльской АЭС, не просто изменила судьбы людей, а буквально стерла из географической карты сотни деревень. Перед радиацией устояли далеко не все.На Беларусь пришлось около 70 % процентов выбросов с Чернобыльской АЭС. Наша страна приняла первый и самый страшный удар.В итоге в зоне радиоактивного загрязнения оказалась почти четверть территории нашей страны. Около 23 % территории Беларуси было загрязнено цезием-137. Для сравнения: радиоактивное загрязнение территории Украины составило всего 7 %, а России - 1,5 процента территории ее европейской части.Всего от последствий катастрофы пострадало 56 районов нашей республики. 479 населенных пунктов прекратили свое существование. Каждый пятый житель Беларуси стал жертвой Чернобыля.Из севооборота было выведено 2,65 тысячи квадратных километров сельхозугодий и около четверти лесного фонда Беларуси подверглось радиоактивному загрязнению.340 промышленных предприятий ликвидировали полностью или частично, ущерб от трагедии составил 235 миллиардов долларов.Но спустя 35 лет мы видим - туда, где это было возможно, вернулась полноценная жизнь, начали вновь развивать сельское хозяйство, открывать новые предприятия, создавать семьи и именно там - на своей малой родине – люди четко видят свое будущее.