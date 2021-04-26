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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Жодино суд вынес приговор поджигателю "Табакерки" В декабре прошлого года 32-летний местный житель облил горючей смесью торговый киоск на улице Фрунзе. Возгорание заметили практически сразу и успели потушить...

В декабре прошлого года 32-летний местный житель облил горючей смесью торговый киоск на улице Фрунзе. Возгорание заметили практически сразу и успели потушить ларек. Подозреваемый был задержан на месте преступления. В ходе расследования выяснилось, что горючую жидкость молодой человек изготовил заранее из бензина, машинного масла и сахара. В лесу он разлил жидкость в несколько пластиковых бутылок. В результате инцидента были повреждены роллет и лакокрасочное покрытие киоска. К материалам уголовного дела приобщены заключения 16 экспертных исследований, в том числе пожарно-технической. Как итог - обвинительный приговор.Свою вину подсудимый признал полностью, фигурант также возместил причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.