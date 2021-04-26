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В Жодино суд вынес приговор поджигателю "Табакерки"

27.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В декабре прошлого года 32-летний местный житель облил горючей смесью торговый киоск на улице Фрунзе. Возгорание заметили практически сразу и успели потушить ларек. Подозреваемый был задержан на месте преступления. В ходе расследования выяснилось, что горючую жидкость молодой человек изготовил заранее  из бензина, машинного масла и сахара. В лесу он разлил жидкость в несколько пластиковых бутылок. В результате инцидента были повреждены роллет и лакокрасочное покрытие киоска. К материалам уголовного дела приобщены заключения 16 экспертных исследований, в том числе  пожарно-технической. Как итог - обвинительный приговор. 

Дмитрий Ярошевич, помощник прокурора г. Жодино: "32-летний житель Жодино признан виновным в особо злостном хулиганстве, которое сопровождалось повреждением чужого имущества. Данный торговый объект расположен вблизи жилого дома, что создавало дополнительную опасность. Обвиняемому назначено наказание - 3 года усиленного режима".

Свою вину подсудимый признал полностью, фигурант также возместил причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
 
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В декабре прошлого года 32-летний местный житель облил горючей смесью торговый киоск на улице Фрунзе. Возгорание заметили практически сразу и успели потушить...
 
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