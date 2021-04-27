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Суд вынес приговор многодетной матери, убившей своего мужа накануне Нового года

27.04.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Cуд Октябрьского района Минска вынес приговор 30-летней женщине, убившей своего мужа накануне Нового года, сообщает пресс-служба суда. У пары трое детей, младшему — 4 года.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суд признал ее виновной в убийстве. Вечером 31 декабря, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры, она толкнула своего мужа, а потом ударила его ножом в грудь.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщало агентство «Минск-Новости», отношения между супругами на протяжении нескольких лет были очень натянутыми. Они не разводились, поскольку стояли на очереди на строительство жилья как многодетная семья — воспитывали троих несовершеннолетних детей, младшему из которых всего четыре года.

31 декабря 2020 года супруги снова поругались — из-за куска пиццы, который мужчина намеревался съесть еще до начала застолья. Муж дал жене пощечину, а та в ответ со всей силы его толкнула. В какой-то момент женщина схватила на кухне хозяйственный нож и ударила супруга в грудь.

Когда она поняла, что произошло, у женщины случилась истерика. На крики сбежались дети и соседи. Спасти мужчину медикам не удалось: ранение оказалось смертельным.

 
Теги: Минск
 
 
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Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
 
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