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Суд вынес приговор многодетной матери, убившей своего мужа накануне Нового года
27.04.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Cуд Октябрьского района Минска вынес приговор 30-летней женщине, убившей своего мужа накануне Нового года,
Суд признал ее виновной в убийстве. Вечером 31 декабря, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры, она толкнула своего мужа, а потом ударила его ножом в грудь.
Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Как сообщало агентство
31 декабря 2020 года супруги снова поругались — из-за куска пиццы, который мужчина намеревался съесть еще до начала застолья. Муж дал жене пощечину, а та в ответ со всей силы его толкнула. В какой-то момент женщина схватила на кухне хозяйственный нож и ударила супруга в грудь.
Когда она поняла, что произошло, у женщины случилась истерика. На крики сбежались дети и соседи. Спасти мужчину медикам не удалось: ранение оказалось смертельным.
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Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
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