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Стало известно, когда заработают брестские фонтаны

27.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 мая в Бресте заработают фонтаны, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Специалисты уже готовят их после зимний консервации.

Всего на балансе города 7 фонтанов.

Работать они будут в выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00, в будние — с 17.00 до 21.00.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте всего семь городских фонтанов.
 
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