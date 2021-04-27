Стало известно, когда заработают брестские фонтаны

Источник материала: Tut.by

1 мая в Бресте заработают фонтаны, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Специалисты уже готовят их после зимний консервации.

Всего на балансе города 7 фонтанов.

Работать они будут в выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00, в будние — с 17.00 до 21.00.