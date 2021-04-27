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Стало известно, когда заработают брестские фонтаны
27.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 мая в Бресте заработают фонтаны, сообщил в своем
Специалисты уже готовят их после зимний консервации.
Всего на балансе города 7 фонтанов.
Работать они будут в выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00, в будние — с 17.00 до 21.00.
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В Бресте всего семь городских фонтанов.
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