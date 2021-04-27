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Экс-губернатор и бывший вице-премьер: Дворник возглавил "Мозырьсоль"
27.04.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр - Sputnik. Бывший руководитель Гомельского облисполкома и экс-вице-премьер Владимир Дворник стал новым руководителем предприятия "Мозырьсоль".
Напомним, что
После роспуска Кабмина Дворник с большей частью состава правительства ушел в отставку.
ОАО "Мозырьсоль" - градообразующее предприятие, по численности сотрудников оно занимает второй место в районе. Основная часть продукции идет на экспорт - в страны ближнего и дальнего зарубежья. Контрольный пакет акций ОАО принадлежит "Белгоспищепрому".
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Владимир Дворник с 2019 по 2020 годы занимал должность вице-премьера в правительстве Сергея Румаса, а до этого 9 лет руководил гомельским регионом.
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