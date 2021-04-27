«Начинали с нестандартного вызова». Почитайте, как работает в Гомеле частный крематорий для домашних животных

Источник материала: Tut.by

Гомельчане Андрей и Мария — пока единственные предприниматели в Гомеле, которые предлагают провожать в последний путь домашнего любимца законно, цивилизованно и без вреда для окружающей среды. Об их работе рассказывает местный ресурс «Сильные новости».



Фото: Channey, unsplash.com

— Если умирает человек, мы знаем куда обращаться. А если умерла собака или кошка в квартире, дома, причем ночью, то куда бежать, что делать? — разводит руками Андрей, акцентируя, что для большинства это не просто домашнее животное, а член семьи, который был рядом не один десяток лет. — С супругой начали изучать опыт европейских стран, где услуга кремации животных распространена, и решили, что в Гомеле тоже найдутся люди, которые ей воспользуются, ведь на сегодняшний день самый распространенный способ — хоронить животных на стихийных кладбищах, что запрещено законом.

Крематор обошелся семье, как хороший автомобиль среднего класса. Но для полноценной его работы недостаточно только установки — обязательно нужна еще и камера дожига, в которой при температуре более 1000℃ происходит дожигание вредных газообразных продуктов, отходящих газов, дыма, сажи и запаха. Такая установка стоит практически, как сам крематор, но она позволяет минимизировать и обезвредить выбросы от крематора в окружающую среду.

Такую печь, говорят, можно сделать и самому, однако Андрей сомневается, что такой самодельный крематорий будет соответствовать установленным государством требованиям. Соответственно, и работать на нем вы не сможете

— Пообщавшись с владельцем крематора для животных в Минске, мы поняли, что этот бизнес не стоит начинать, если просто хотите заработать. Ближайшие 3−5 лет мы работаем без дополнительного дохода, однако за это время постараемся донести до жителей города, что кремация животных — это нормально, гуманно и не нарушает экологию.

В Гомеле к новой ритуальной услуге пока относятся настороженно, предпочитая привычный способ погребения четвероногого друга: в яме под кустом на дачном участке либо в лесополосе — не задумываясь, что весной при поднятии грунтовых вод вместе с разлагающимися телами на поверхность выступают паразиты и разносчики различных болезней. После кремации же, даже если при жизни животное серьезно болело, печь выдаст горстку безопасного пепла.



Кладбище домашних животных в США. Фото: bigpicture.ru

— Для нашего города это что-то новое, но люди обращаются: за прошлый год было проведено более 50 индивидуальных кремаций. В месяц бывает по-разному — от 2 до 10 вызовов. Кому-то нужна индивидуальная кремация, а кто-то предпочитает общую, — рассказывает владелец ритуального бизнеса. — Мы работаем круглосуточно, в любое время дня и ночи сами приезжаем и забираем животное на кремацию. Зачастую бывает, что владельцы крупных животных, даже при желании просто похоронить питомца, физически не могут его сдвинуть с места, и здесь наша помощь крайне необходима. После кремации остается около 3% от изначального веса животного в виде праха. А дальше владелец сам решает, что с этим прахом делать. Кто-то развеивает прах, кто-то оставляет дома на память о любимом друге — это все индивидуально, но в основном хоронят в ритуальной урне или боксе. Кстати, если хоронить животных запрещено, поскольку в почву потом попадает трупный яд и множество других инфекций, то в виде праха хоронить можно где угодно — никакого вреда для окружающей среды не будет.

Прах животного хозяин получает только в случае индивидуальной кремации. Такая услуга стоит в два раза дороже, чем общая, когда покойных животных сжигают коллективно.

Стоимость зависит от веса покойного четвероногого. Общая кремация обойдется от 40 до 135 рублей, а индивидуальная с видеоотчетом и возвратом праха — от 80 до 270 белорусских рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Florencia Potter / Unsplash

В стоимость кремации входит выезд к клиенту, вынос тела и его транспортировка, сам процесс и возврат праха владельцу. Похороны в скотомогильнике, кстати, тоже платные, только менее достойные, чем в крематории, а за захоронение под кустом хозяин рискует получить денежный штраф.

— Мы начинали работу с нестандартного вызова, — вспоминают Андрей и Мария. — У женщины умерла собака за несколько месяцев до того, как появились наши услуги в Гомеле. Это был для нее огромный стресс, в панике она плохо понимала, как правильно поступить. Похоронила питомца недалеко от дома. На душе было неспокойно, практически каждый день она ходила и проверяла, не разрыли ли другие собаки тело ее любимца. Спустя некоторое время узнала про кремацию в Минске, собиралась эксгумировать тело и везти его в столицу на кремацию. Самостоятельно это сделать сложно, а из знакомых и родственников ее никто не поддержал. Ей даже подарили новую собаку такой же породы, но боль утраты не угасала, и она продолжала ходить на место, где похоронила животное.

Потом узнала о нас и позвонила. Мы, конечно, сначала не были готовы кремировать животное, которое было похоронено несколько месяцев назад, просили ее подумать. Но она позвонила повторно, сказала, что она уже несколько месяцев не находит себе места и кроме нас ей никто не поможет. С этим трудно было спорить, и мы помогли. Провели индивидуальную кремацию и вернули прах в ритуальной урне. Женщина планировала высыпать прах в землю и на этом месте посадить дерево на память. Так многие делают.

Очень часто Андрею и Марии звонят люди с просьбой усыпить и кремировать здоровых животных — в основном из-за того, что попросту не знают куда их деть. То хозяин умер и некому ухаживать, то животное стало агрессивным — причины бывают разные. Супругам приходится объяснять, что животных усыпляют только врачи в ветклиниках. Единственный способ помочь — отправить животное на попечение волонтерам приютов, которые и так переполнены четвероногими жильцами.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Как-то нам позвонил мужчина и предупредил, что вызвал ветврача на дом для усыпления собаки. У животного была онкология, оно очень страдало. Лечение не помогло, собака уже не вставала на лапы и только стонала. Единственный вариант избавить ее от страданий — усыпление. Мужчина очень переживал, что возьмет грех на душу, ведь для него это было убийство любимой собаки, которая понимала его с полуслова, была с ним везде. Он просто плакал в трубку, когда про нее рассказывал. Сложно было подобрать нужные слова для убитого горем человека. Мы приехали к назначенному времени, после приезда ветврача. Мужчина нам рассказал, как сидел и плакал возле своей любимицы, а когда приехал ветврач и собирался сделать укол, собака, чувствуя страдания хозяина, умерла сама на его руках. Мы забрали ее на индивидуальную кремацию, часть праха вернули в специальном брелке, который хозяин повесил в машине, как напоминание о лучшем друге, который всегда и везде будет мысленно с ним, а часть он развеял в том месте, куда они любили ходить на прогулки.



Фото: Lesly Juarez / Unsplash

Для хозяев животных при индивидуальной кремации обязательно снимают видеоотчет. Смотреть его не обязательно, но при желании демонстрировать хозяину могут.

— Ничего страшного на видео не происходит, — говорит Мария. — Труп животного кладут в крематор, чтобы владелец точно убедился, что кремируют одного его питомца, затем печь закрывается и включается горелка. После запуска горелки запись останавливается. Сама кремация длится от 1 до 5 часов, потом еще несколько часов печь остывает, после чего можно доставать прах. Было несколько единичных случаев, когда люди хотели лично присутствовать при кремации, но после беседы с нами соглашались, что видеоотчета будет достаточно.

В летние месяцы гомельский крематорий для домашних животных снижает свою активность. Причина все та же — в незамороженную землю без усилий входит лопата и свое последнее пристанище домашний любимец находит в лучшем случае на несанкционированном кладбище домашних животных, в худшем — в яме с другими биологическими отходами.