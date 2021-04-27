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В Пинском районе волк пытался напасть на людей
27.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В лесу Пинского района волк пытался напасть на людей. Хищник попытался напасть на работавших лесников, но мужчины успели сесть на служебный транспорт и покинуть лес. По внешним признакам волк выглядит и ведет себя как бешеный: шерсть клочковатая, походка вялая, прихрамывает. Поиском хищника занялись охотники и пограничники.
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В лесу Пинского района волк пытался напасть на людей. Хищник попытался напасть на работавших лесников, но мужчины успели сесть на служебный транспорт и покинуть...
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