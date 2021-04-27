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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Розовая Луна над Землей Минувшей ночью взгляды всех астрономов были прикованы к естественному спутнику Земли - Луне. Над планетой взошло первое в этом году суперлуние. Его еще называют...

Минувшей ночью взгляды всех астрономов были прикованы к естественному спутнику Земли - Луне. Над планетой взошло первое в этом году суперлуние. Его еще называют розовым из-за нежного оттенка на поверхности небесного тела. Такое происходит из-за преломления солнечных лучей. По данным НАСА - это второе по величине суперлуние в этом году. В следующий раз астрономическое явление можно будет наблюдать совсем скоро - в мае.