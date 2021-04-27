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Президент поручил вдохнуть жизнь в пострадавшие от ЧАЭС регионы

27.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вдохнуть жизнь в пострадавшие от чернобыльской аварии регионы. Дополнительные поручения по благоустройству и развитию территорий правительству и местным властям дал Президент Александр Лукашенко. Задачи расставлены по итогам большого чернобыльского тура. В апрельские дни маршрут президентских командировок традиционный уже много лет - районы, которые затронула техногенная катастрофа. Сделано за десятилетия многое, останавливаться  нельзя, да и зачем - люди стали возвращаться на свою малую родину. Следующий шаг - создание новых рабочих мест, строительство жилья. Выработать новую комплексную программу возрождения земель на пять лет необходимо к сентябрю. 

Президент поручил вдохнуть жизнь в пострадавшие от ЧАЭС регионы

Президент призвал белорусов бережно хранить память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС. В память о тех, кто жертвовал собой во имя жизни 35 лет назад - новая аллея. Александр Лукашенко принял участие в ее закладке. 35 кленов символизируют 35 лет со дня катастрофы. Там же установлен и памятный знак.

 
 
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Вдохнуть жизнь в пострадавшие от чернобыльской аварии регионы. Дополнительные поручения по благоустройству и развитию территорий правительству и местным...
 
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