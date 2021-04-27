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Президент поручил вдохнуть жизнь в пострадавшие от ЧАЭС регионы
27.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вдохнуть жизнь в пострадавшие от чернобыльской аварии регионы. Дополнительные поручения по благоустройству и развитию территорий правительству и местным властям дал Президент Александр Лукашенко. Задачи расставлены по итогам большого чернобыльского тура. В апрельские дни маршрут
Президент призвал белорусов бережно хранить память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС. В память о тех, кто жертвовал собой во имя жизни 35 лет назад - новая аллея. Александр Лукашенко принял участие в ее закладке. 35 кленов символизируют 35 лет со дня катастрофы. Там же установлен и памятный знак.
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Вдохнуть жизнь в пострадавшие от чернобыльской аварии регионы. Дополнительные поручения по благоустройству и развитию территорий правительству и местным...
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