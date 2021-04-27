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Документальная премьера "Беларусьфильма" к 80-летию начала Великой Отечественной войны

27.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Документальная премьера "Беларусьфильма" к 80-летию начала Великой Отечественной войны. 22 июня в кинотеатрах пройдет "Перезвон" - фильм-посвящение тысячам сожженных деревень и геноциду белорусского народа. Режиссер Евгений Сетько собрал кадры из военной коллекции, снятой на киностудии за 75 лет. Эмоциональные эпизоды и монологи объединили в 52 минуты - так, методом перемонтажа подготовили на широкий экран новую ленту. Не обойдется без вкрапления настоящей хроники, кадров из культового "Иди и смотри" и современных съемок. 

Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм"

Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм": Сейчас такое время наступило, когда мы должны напоминать, что такое ценность жизни, ценность мира. Поэтому должны вспоминать о той войне, о тех бедах, которые война принесла. Мы через кино  сейчас хотим не только пропиарить киностудию или заработать денег. Как и ранее должны более активно и агрессивно  предлагать зрителю свою историю белорусского кино, для того чтобы мы воспитывали себя, поддерживали, помнили и были единым народом.

К памятным датам "Беларусьфильм" анонсирует еще несколько премьер. Так, уже в этот четверг кинотеатрах "Судьба диверсанта" (новая лента Дмитрия Астрахана),  а в мае наша киностудия презентует международную анимационную ленту о трагедии Минского гетто - "263 ночи". 


 
 
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Документальная премьера "Беларусьфильма" к 80-летию начала Великой Отечественной войны. 22 июня в кинотеатрах пройдет "Перезвон" - фильм-посвящение тысячам сожженных...
 
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