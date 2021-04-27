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Фильм "Неброшенная земля" смотрите на YouTube-канале АТН
27.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАгентство теленовостей к очередной годовщине чернобыльской катастрофы подготовило фильм "Неброшенная земля". Его премьера состоялась в эфире нашего канала. Никаких фейков, домыслов - только факты и кадры из Гомельской области и той ее части, которая 35 лет назад оказалась под техногенным ударом. Смотрите
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Агентство теленовостей к очередной годовщине чернобыльской катастрофы подготовило фильм "Неброшенная земля". Его премьера состоялась в эфире нашего канала. ...
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