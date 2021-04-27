Милиция проверяет сообщения о минировании четырех минских школ, учеников эвакуировали

Источник материала: Tut.by

Из нескольких минских школ утром вторника эвакуировали учеников. Милиция проверяет сообщения о минировании, которые пришли на электронную почту.





Возле школы № 51 на Дроздовича в Лошице стояла пожарная машина.

«После эвакуации старшеклассников отправили домой, ученики младших классов — в соседней школе», — рассказали родители.





Сразу несколько читателей сообщали об эвакуации и учеников средней школы № 4, что в центре Минска, на улице Красноармейской. Детей из младших классов отправляли на время погреться в Театр имени Янки Купалы, рассказали родители.









Милиция Минска проверяет сообщения о минировании нескольких школ. Помимо школ № 4 и 51, речь об учебных заведениях № 144 (Красина, 65) и № 2 (Семеняко, 38). На почту этих учреждений образования поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве

«На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы», — пишет милиция.

В ГУВД Мингорисполкома также принесли извинения за неудобства, связанные с мерами безопасности.

По сообщениям родителей, детей в некоторых школах уже начали возвращать на уроки.