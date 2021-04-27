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Милиция проверяет сообщения о минировании четырех минских школ, учеников эвакуировали
27.04.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из нескольких минских школ утром вторника эвакуировали учеников. Милиция проверяет сообщения о минировании, которые пришли на электронную почту.
Возле школы № 51 на Дроздовича в Лошице стояла пожарная машина.
«После эвакуации старшеклассников отправили домой, ученики младших классов — в соседней школе», — рассказали родители.
Сразу несколько читателей сообщали об эвакуации и учеников средней школы № 4, что в центре Минска, на улице Красноармейской. Детей из младших классов отправляли на время погреться в Театр имени Янки Купалы, рассказали родители.
Милиция Минска
«На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы», — пишет милиция.
В ГУВД Мингорисполкома также принесли извинения за неудобства, связанные с мерами безопасности.
По сообщениям родителей, детей в некоторых школах уже начали возвращать на уроки.
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Из нескольких минских школ утром вторника эвакуировали учеников. Милиция проверяет сообщения о минировании, которые пришли на электронную почту.
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