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Милиция проверяет сообщения о минировании четырех минских школ, учеников эвакуировали

27.04.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из нескольких минских школ утром вторника эвакуировали учеников. Милиция проверяет сообщения о минировании, которые пришли на электронную почту.


Возле школы № 51 на Дроздовича в Лошице стояла пожарная машина.

«После эвакуации старшеклассников отправили домой, ученики младших классов — в соседней школе», — рассказали родители.


Сразу несколько читателей сообщали об эвакуации и учеников средней школы № 4, что в центре Минска, на улице Красноармейской. Детей из младших классов отправляли на время погреться в Театр имени Янки Купалы, рассказали родители.



Милиция Минска проверяет сообщения о минировании нескольких школ. Помимо школ № 4 и 51, речь об учебных заведениях № 144 (Красина, 65) и № 2 (Семеняко, 38). На почту этих учреждений образования поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве

«На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы», — пишет милиция.

В ГУВД Мингорисполкома также принесли извинения за неудобства, связанные с мерами безопасности.

По сообщениям родителей, детей в некоторых школах уже начали возвращать на уроки.

 
Теги: Минск
 
 
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Из нескольких минских школ утром вторника эвакуировали учеников. Милиция проверяет сообщения о минировании, которые пришли на электронную почту.
 
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