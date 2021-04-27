Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. В столичном микрорайоне "Новинки" возведут жилье для нуждающихся и многодетных семей, сейчас ведется проектирование застройки. Особенностью проекта станет обеспечение отопления и нагрева воды с помощью электричества, пояснили в Государственном производственном объединении "Минскстрой".

Возведение многоэтажек, школы и паркингов, а также обустройство улиц, дворов и дорог планируются на новой площадке по улицам Павлины Меделки и Выгодского. В 2019 году этот участок в "Новинках" был выведен из состава ландшафтно-рекреационной зоны. Как ожидается, на 24 гектарах земли разместится квартал, который будет насчитывать 10 домов высотностью в 19 этажей.

"Общее число квадратных метров составит 160 тысяч – это порядка 1800 квартир. Также по соседству будут построены два паркинга по 400 машиномест. Актуальный вопрос – школа на 1200 учеников и детский сад-ясли на 350 воспитанников. Проектные работы продлятся до конца 2021 года", – рассказал заместитель генерального директора ГПО "Минскстрой" Дмитрий Гуриненко.

Отопление и горячая вода в районе будут обеспечены за счет электричества. С запуском атомной электростанции такая альтернатива газу рассматривается как наиболее перспективная.

Опыт создания электрокварталов уже опробован в пригороде Минска – Смолевичах, а в столице полностью электрическим станет также микрорайон "Солнечный", где ведется коммерческое строительство. Кроме квартир, на первых этажах там разместят офисы, магазины и точки оказания услуг. Часть квадратных метров также будет предоставлена нуждающимся.

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