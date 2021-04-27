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Минский киномарафон "Смотри и помни" объединил учеников 5-11 классов

27.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Брестская крепость", "Летят журавли", "А зори здесь тихие", "Мы из будущего". Белорусские школьники знакомятся с военными лентами.  В списке порядка 30 культовых картин. Киномарафон "Смотри и помни" объединил учеников 5-11 классов и посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. 7 тематических блоков - в том числе: "Любовь и дружба на фронте", "Судьба женщины", "Дети на войне", "Беларусь непокоренная", "Мы из будущего". 

Алла Насевич, директор СШ № 10 г. Минска: Сначала есть некоторая доля, может быть, и отсутствия интереса к предполагаемому фильму, но, когда дети погружаются в просмотр фильма, по окончании сам удивляешься тому, что дети действительно открывают для себя много нового. У них возникают вопросы по военной тематике.Завершится патриотический киномарафон 3 июля. 

 
Теги: Минск
 
 
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"Брестская крепость", "Летят журавли", "А зори здесь тихие", "Мы из будущего". Белорусские школьники знакомятся с военными лентами.  В списке порядка 30 культовых...
 
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