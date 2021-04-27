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Финансирование научно-инновационной деятельности НАН Беларуси до 2025 г. составит более 72,5 млн руб.
27.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правительство Беларуси определило основные направления работы Национальной академии наук до 2025 г. На реализацию соответствующей госпрограммы потребуется чуть более 72 с половиной миллионов рублей. Программа направлена на развитие научно-инновационной деятельности и совершенствование инфраструктуры НАН Беларуси. В нее включено 6 подпрограмм, касающихся в том числе инновационного развития ЖКХ, белорусской антарктической станции и создания культурно-исторического центра науки. Также в рамках программы планируется провести и комплекс мероприятий по анализу и реализации основных направлений.
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Финансирование научно-инновационной деятельности НАН Беларуси до 2025 г. составит более 72,5 млн руб.
Правительство Беларуси определило основные направления работы Национальной академии наук до 2025 г. На реализацию соответствующей госпрограммы потребуется чуть...
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