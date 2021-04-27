ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Финансирование научно-инновационной деятельности НАН Беларуси до 2025 г. составит более 72,5 млн руб.

27.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Правительство Беларуси определило основные направления работы Национальной академии наук до 2025 г. На реализацию соответствующей госпрограммы потребуется чуть более 72 с половиной миллионов рублей. Программа направлена на развитие научно-инновационной деятельности и совершенствование инфраструктуры НАН Беларуси. В нее включено 6 подпрограмм, касающихся в том числе инновационного развития ЖКХ, белорусской антарктической станции и создания культурно-исторического центра науки. Также в рамках программы планируется провести и комплекс мероприятий по анализу и реализации основных направлений.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси определило основные направления работы Национальной академии наук до 2025 г. На реализацию соответствующей госпрограммы потребуется чуть...
 
Новости дня
Новости общества
 
Розовая Луна над Землей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by