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Таможня не пропустила в Беларусь биты. Их признали холодным оружием - для провоза необходимо разрешение
27.04.2021 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Биты эксперты признали холодным оружием, перемещение которого через границу возможно только при наличии разрешительных документов. Об этом
Брестские таможенники обнаружили в следовавшем из Украины грузовом автомобиле 500 бит. Согласно представленным водителем, гражданином Украины, документам товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район.
— Должностные лица обратили внимание, что деревянные биты имеют признаки предметов, возможно ограниченных к перемещению через таможенную границу. Предположения таможенников были подтверждены заключением эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, согласно которому товар относится к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС, — сообщили в пресс-службе и уточнили, что перемещение такого товара возможно только при наличии разрешительных документов.
Биты изъяты до решения суда. Брестская таможня проводит проверку.
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Таможня не пропустила в Беларусь биты. Их признали холодным оружием - для провоза необходимо разрешение
Биты изъяты до решения суда. Брестская таможня проводит проверку.
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