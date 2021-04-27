Таможня не пропустила в Беларусь биты. Их признали холодным оружием - для провоза необходимо разрешение

Источник материала: Tut.by

Биты эксперты признали холодным оружием, перемещение которого через границу возможно только при наличии разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба белорусской таможни.



Фото: gtk.gov.by

Брестские таможенники обнаружили в следовавшем из Украины грузовом автомобиле 500 бит. Согласно представленным водителем, гражданином Украины, документам товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район.

— Должностные лица обратили внимание, что деревянные биты имеют признаки предметов, возможно ограниченных к перемещению через таможенную границу. Предположения таможенников были подтверждены заключением эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, согласно которому товар относится к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС, — сообщили в пресс-службе и уточнили, что перемещение такого товара возможно только при наличии разрешительных документов.

Биты изъяты до решения суда. Брестская таможня проводит проверку.