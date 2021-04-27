Меньше эротики и спорта: 2 канала прекратили вещание в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Российские программы "Наш Футбол" и НЮ АРТ ТВ (NU ART TV) прекратили вещание на территории Беларуси, об этом сообщается на сайте Мининформа.

В качестве причины называется истечение срока действия разрешений на вещание – оно закончилось 26 апреля текущего года.

До апреля программы распространялись на основании выданного министерством информации разрешения с трехлетним сроком действия.

Канал "Наш Футбол" занимался освещением исключительно футбольной тематики, НЮ АРТ ТВ позиционировался как эротический канал с уклоном в искусство в этой сфере.

Ранее в Беларуси прекратил вещание телеканал Euronews . Как пояснили тогда в Мининформе, его трансляция была прекращена из-за нарушения белорусского законодательства о рекламе - вместо белорусского или русского языков она была на английском. Поклонники канала могут продолжать следить за новостями Euronews на цифровых платформах.

Вместо него в Беларуси начал вещание российский телеканал ПОБЕДА – телепрограмма о Великой Отечественной войне. В его эфире — советское военное кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о ВОВ.

Напомним, что в Беларуси разрешение на трансляцию надо получать каждые три года. Полный список иностранных каналов, которые имеют разрешение на трансляцию в стране, можно найти на сайте Мининформа.

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