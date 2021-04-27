К задержанному экс-следователю Евгению Юшкевичу адвоката пустили спустя неделю

Источник материала: Tut.by

Спустя неделю к задержанному 19 апреля экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили адвоката. Об этом TUT.BY сообщила его защитник Мария Колесова-Гудилина.



Евгений Юшкевич. Фото: Надежда Бужан, «Наша ніва»

Марию Колесову-Гудилину пустили к ее подзащитному Евгению Юшкевичу во вторник, 27 апреля. Встреча продлилась около часа.

— Евгений «жив и более-менее здоров. Всем привет», — написала у себя в Twitter Мария.

@ewenk_yu жив и более менее здоров. Всем привет. — Mary Kolesova-Hudzilina (@kolesovahudz) April 27, 2021

— Что значат эти слова? — уточнили мы у нее.

— У него проблемы с сердцем. Как можно быть полностью здоровым в СИЗО КГБ, — пояснила адвокат и сообщила, что никаких физических повреждений у экс-следователя нет.

Адвоката к Евгению Юшкевичу не пускали с 20 апреля. Почему, говорит защитник, она знала с самого начала, но, так как находится под подпиской о неразглашении, комментировать это не может.

— Евгений в курсе, что на прошлой неделе появилось открытое заявление, в котором подписавшиеся просят, чтобы вас к нему пустили? Свои подписи под документом поставили почти четыре тысячи человек.

— Да, он знает и был очень рад.

Евгений Юшкевич, напомним, перестал выходить на связь 19 апреля. Позже адвокат экс-следователя Мария Колесова-Гудилина написала, что он в СИЗО КГБ. По ее словам, родственникам показали постановление на обыск, где указана статья 289 УК (Акт терроризма).

По месту жительства Юшкевича за эти дни дважды прошли обыски.

Это уже второе задержание Юшкевича. Первый раз его задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Тогда ему заявили, что он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). После проведения следственных действий ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.