|
К задержанному экс-следователю Евгению Юшкевичу адвоката пустили спустя неделю
27.04.2021 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя неделю к задержанному 19 апреля экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили адвоката. Об этом TUT.BY сообщила его защитник Мария Колесова-Гудилина.
Марию Колесову-Гудилину пустили к ее подзащитному Евгению Юшкевичу во вторник, 27 апреля. Встреча продлилась около часа.
— Евгений «жив и более-менее здоров. Всем привет», — написала у себя в Twitter Мария.
— Что значат эти слова? — уточнили мы у нее.
— У него проблемы с сердцем. Как можно быть полностью здоровым в СИЗО КГБ, — пояснила адвокат и сообщила, что никаких физических повреждений у экс-следователя нет.
Адвоката к Евгению Юшкевичу не пускали с 20 апреля. Почему, говорит защитник, она знала с самого начала, но, так как находится под подпиской о неразглашении, комментировать это не может.
— Евгений в курсе, что на прошлой неделе появилось открытое заявление, в котором подписавшиеся просят, чтобы вас к нему пустили? Свои подписи под документом поставили почти четыре тысячи человек.
— Да, он знает и был очень рад.
Евгений Юшкевич, напомним,
По месту жительства Юшкевича за эти дни дважды прошли обыски.
Это уже второе задержание Юшкевича. Первый раз его задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Тогда ему заявили, что он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). После проведения следственных действий ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя неделю к задержанному 19 апреля экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили адвоката. Об этом TUT.BY сообщила его защитник Мария Колесова-Гудилина.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)