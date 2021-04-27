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В Гомеле будут судить еще одного парня, который поднял БЧБ-флаг на площади Ленина в августе
27.04.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле будут судить еще одного парня, который участвовал в поднятии БЧБ-флага на площади Ленина в августе,
Прокуратура Гомеля направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя — его обвиняют в злостном хулиганстве.
Согласно материалам дела, молодой человек с другими неустановленными лицами 16 августа 2020 года на площади Ленина спустил с флагштока размещенный на нем госфлаг. После чего снял флаг — и установил «другое полотнище, не имеющее атрибута государственной власти в стране».
Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина
Милиция ранее установила личность другого участника этой истории — Георгия Василенко. В отношении него возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами (ст. 370 УК) но затем его переквалифицировали в злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК). Суд приговорил парня к двум годам «химии».
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Предыдущего приговорили к двум годам «химии».
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