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На границе с Литвой задержали нидерландца на велосипеде, ехавшего к нам за лучшей жизнью
27.04.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Островецком районе около белорусско-литовской границы пограничники задержали 48-летнего гражданина Нидерландов на велосипеде, который незаконно пробрался из Литвы в Беларусь.
Литовские пограничники сообщили белорусским коллегам, что около границы замечен неизвестный на велосипеде. Мужчине удалось пробраться в Беларусь и скрыться в лесу в Островецком районе.
Голландца через какое-то время задержали белорусские пограничники в двухстах метрах от границы.
48-летний житель Нидерландов рассказал, что хотел начать новую жизнь в Беларуси или России, а попасть сюда законно не мог.
Мужчина будет оштрафован, а также его ожидает депортация, после которой он не сможет посетить Беларусь в ближайшие 5 лет,
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48-летний житель Нидерландов рассказал, что хотел начать новую жизнь в Беларуси или России, а попасть сюда законно не мог.
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