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На границе с Литвой задержали нидерландца на велосипеде, ехавшего к нам за лучшей жизнью

27.04.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Островецком районе около белорусско-литовской границы пограничники задержали 48-летнего гражданина Нидерландов на велосипеде, который незаконно пробрался из Литвы в Беларусь.


Фото: gpk.gov.by

Литовские пограничники сообщили белорусским коллегам, что около границы замечен неизвестный на велосипеде. Мужчине удалось пробраться в Беларусь и скрыться в лесу в Островецком районе.

Голландца через какое-то время задержали белорусские пограничники в двухстах метрах от границы.

48-летний житель Нидерландов рассказал, что хотел начать новую жизнь в Беларуси или России, а попасть сюда законно не мог.

Мужчина будет оштрафован, а также его ожидает депортация, после которой он не сможет посетить Беларусь в ближайшие 5 лет, сообщает Госпогранкомитет.

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48-летний житель Нидерландов рассказал, что хотел начать новую жизнь в Беларуси или России, а попасть сюда законно не мог.
 
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