ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве 28 апреля троллейбус № 2 будет ходить по-другому

27.04.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 28 апреля троллейбус № 2 будет ходить от железнодорожного вокзала до Зеленого Луга. Маршрут укоротили из-за того, что на улице Крупской будут укладывать асфальт, сообщает горисполком. До завода «Могилевтрансмаш» от вокзала будут ходить автобус № 1к и электробус.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Автобусов № 1к «Железнодорожный вокзал — завод «Могилевтрансмаш» 28 апреля будет два. И ходить они будут по следующему расписанию:

Привокзальная площадь:

06.06, 06.28, 06.55, 07.22, 07.49, 08.16, 08.43, 09.10, 09.32АВ, 09.59АВ, 14.26, 14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 16.36, 17.03, 17.30, 17.52АП, 18.14АП.

Завод «Могилевтрансмаш»:

06.28, 06.55, 07.22, 07.49, 08.16, 08.43, 09.10, 09.37, 14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 16.36, 17.03, 17.30, 17.52.

Также по этому маршруту будет ходить электробус № 2к с интервалом движения 23−25 минут.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Крупской будут укладывать асфальт.
 
Новости дня
Новости общества
 
К задержанному экс-следователю Евгению Юшкевичу адвоката пустили спустя неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by