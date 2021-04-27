|
В Могилеве 28 апреля троллейбус № 2 будет ходить по-другому
27.04.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 28 апреля троллейбус № 2 будет ходить от железнодорожного вокзала до Зеленого Луга. Маршрут укоротили из-за того, что на улице Крупской будут укладывать асфальт,
Автобусов № 1к «Железнодорожный вокзал — завод «Могилевтрансмаш» 28 апреля будет два. И ходить они будут по следующему расписанию:
Привокзальная площадь:
06.06, 06.28, 06.55, 07.22, 07.49, 08.16, 08.43, 09.10, 09.32АВ, 09.59АВ, 14.26, 14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 16.36, 17.03, 17.30, 17.52АП, 18.14АП.
Завод «Могилевтрансмаш»:
06.28, 06.55, 07.22, 07.49, 08.16, 08.43, 09.10, 09.37, 14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 16.36, 17.03, 17.30, 17.52.
Также по этому маршруту будет ходить электробус № 2к с интервалом движения 23−25 минут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Крупской будут укладывать асфальт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)