В Могилеве 28 апреля троллейбус № 2 будет ходить по-другому

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 28 апреля троллейбус № 2 будет ходить от железнодорожного вокзала до Зеленого Луга. Маршрут укоротили из-за того, что на улице Крупской будут укладывать асфальт, сообщает горисполком. До завода «Могилевтрансмаш» от вокзала будут ходить автобус № 1к и электробус.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Автобусов № 1к «Железнодорожный вокзал — завод «Могилевтрансмаш» 28 апреля будет два. И ходить они будут по следующему расписанию:

Привокзальная площадь:

06.06, 06.28, 06.55, 07.22, 07.49, 08.16, 08.43, 09.10, 09.32АВ, 09.59АВ, 14.26, 14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 16.36, 17.03, 17.30, 17.52АП, 18.14АП.

Завод «Могилевтрансмаш»:

06.28, 06.55, 07.22, 07.49, 08.16, 08.43, 09.10, 09.37, 14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 16.36, 17.03, 17.30, 17.52.

Также по этому маршруту будет ходить электробус № 2к с интервалом движения 23−25 минут.