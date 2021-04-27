ГТК пояснил, как будет реализовываться запрет на ввоз автомобилей Skoda

Государственный таможенный комитет Беларуси рассказал, каким образом будут поступать относительно ввозимых в страну автомобилей Skoda. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ГТК.

23 апреля Совмин принял поставление № 240, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси автомобилей компании Skoda (а также продукцию Liqui Moly, Nivea и др).

Причина, указанная властями, звучит следующим образом:

«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественныхдействий в отношении белорусского народа».

Отмечается, что данное решение принято на основании указа Александра Лукашенко № 128 от 30 марта, который предусматривает введение запрета на ввоз в Беларусь отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Совмин уточнил, что ввозить «запрещенку» для собственного потребления будет разрешено.

Постановление вступает в силу с 5 мая текущего года и будет действовать 6 месяцев.

Сегодня ГТК рассказал, каким образом таможня будет реагировать на ввоз Skoda.

Они не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС, а также не будут регистрировать уплату утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в республику из государств-членов ЕАЭС.

Отметим, к странами ЕАЭС кроме Беларуси относятся Россия, Армения, Кыргызстан и Казахстан.

Напомним, ранее компания Skoda отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, в случае его проведения в Минске.