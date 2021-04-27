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ГТК пояснил, как будет реализовываться запрет на ввоз автомобилей Skoda
27.04.2021 14:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Государственный таможенный комитет Беларуси рассказал, каким образом будут поступать относительно ввозимых в страну автомобилей Skoda. Соответствующее заявление
23 апреля Совмин
Причина, указанная властями, звучит следующим образом:
«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественныхдействий в отношении белорусского народа».
Отмечается, что данное решение принято на основании указа Александра Лукашенко № 128 от 30 марта, который
Совмин уточнил, что ввозить «запрещенку» для собственного потребления будет разрешено.
Постановление вступает в силу с 5 мая текущего года и будет действовать 6 месяцев.
Сегодня ГТК рассказал, каким образом таможня будет реагировать на ввоз Skoda.
Они не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС, а также не будут регистрировать уплату утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в республику из государств-членов ЕАЭС.
Отметим, к странами ЕАЭС кроме Беларуси относятся Россия, Армения, Кыргызстан и Казахстан.
Напомним, ранее компания Skoda
11 марта в Беларуси
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Государственный таможенный комитет Беларуси рассказал, каким образом будут поступать относительно ввозимых в страну автомобилей Skoda.
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