Источник материала: БT

Здесь использованы печатные пледы, характерные для 80-х годов, которые у всех висели, с оленями, с какими-то сюжетами. Здесь много аппликаций, много ручной вышивки, также были использованы винтажные ткани, которые были аутентичны и использовались в ту эпоху. На некоторых моделях использованы керамические пуговицы с глазурью, все пуговицы сделаны вручную.



У вас потрясающие фабрики, работают. Льняное производство известно на весь мир. Из России многие приезжают размещать заказы. Сохранили свое производство, за это вам большое спасибо. И потрясающая ваша "Мельница моды", которая кует таланты, такую прекрасную молодежь! Это уже пятый фестиваль, когда к нам приезжают из Беларуси. Мне нравится, как они работают, как работают педагоги, большое внимание уделяют национальному костюму, белорусскому костюму. Не унисекс, который проповедует весь мир, а именно национальные черточки своей культуры.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коллекция белорусского дизайнера Никиты Ведерникова на вечере "Русского силуэта" в Москве Плюшевые пледы, ручная вышивка и керамические пуговицы авторской работы. Белорусский дизайнер Никита Ведерников представил коллекцию на модном вечере "Русского...

Плюшевые пледы, ручная вышивка и керамические пуговицы авторской работы. Белорусский дизайнер Никита Ведерников представил коллекцию на модном вечере "Русского силуэта" в Москве. Мероприятие проходит в рамках Московского международного кинофестиваля - на подиуме не только профессиональные модели, но и известные российские актрисы. Вечерние образы представила Юлия Такшина - известная многим по сериалу "Не родись красивой". Но изюминка показа - коллекция молодых дизайнеров. Белорусскую школу моды Никита Ведерников представил женской коллекцией "Дываны с куфра"- в основе детские воспоминания автора об отдыхе в деревне у бабушки, а также взгляд на современную загородную жизнь.На модный вечер "Русского силуэта" белорусы привезли не только коллекцию, но и подарки. Теперь в собрании кукол Татьяны Михалковой - белорусская коза - символ плодородия и богатого урожая, а также натуральные скатерти ручной работы Оршанского льнокомбината.