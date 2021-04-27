ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Коллекция белорусского дизайнера Никиты Ведерникова на вечере "Русского силуэта" в Москве

27.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Плюшевые пледы, ручная вышивка и керамические пуговицы авторской работы. Белорусский дизайнер Никита Ведерников представил коллекцию на модном вечере "Русского силуэта" в Москве. Мероприятие проходит в рамках  Московского международного кинофестиваля - на подиуме не только профессиональные модели, но и известные российские актрисы. Вечерние образы представила Юлия Такшина - известная многим по сериалу "Не родись красивой". Но изюминка показа - коллекция молодых дизайнеров. Белорусскую школу моды Никита Ведерников представил женской коллекцией "Дываны с куфра"- в основе детские воспоминания автора об отдыхе в деревне у бабушки, а также взгляд на современную загородную жизнь. 

Никита Ведерников, призер Республиканского фестиваля "Мельница моды - 2020", финалист XIII Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт"


Никита Ведерников, призер Республиканского фестиваля "Мельница моды - 2020", финалист XIII Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт": Здесь использованы печатные пледы, характерные для 80-х годов, которые у всех висели, с оленями, с какими-то сюжетами. Здесь много аппликаций, много ручной вышивки, также были использованы винтажные ткани, которые были аутентичны и использовались в ту эпоху. На некоторых моделях использованы керамические пуговицы с глазурью, все пуговицы сделаны вручную. 
Татьяна Михалкова, президент Благотворительного фонда "Русский силуэт": У вас потрясающие фабрики, работают. Льняное производство известно на весь мир. Из России многие приезжают размещать заказы. Сохранили свое производство, за это вам большое спасибо. И потрясающая ваша "Мельница моды", которая кует таланты, такую прекрасную молодежь! Это уже пятый фестиваль, когда к нам приезжают из Беларуси. Мне нравится, как они работают, как работают педагоги, большое внимание уделяют национальному костюму, белорусскому костюму. Не унисекс, который проповедует весь мир, а именно национальные черточки своей культуры. На модный вечер "Русского силуэта" белорусы привезли не только коллекцию, но и подарки. Теперь в собрании кукол Татьяны Михалковой - белорусская коза - символ плодородия и богатого урожая, а также натуральные скатерти ручной работы Оршанского льнокомбината.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плюшевые пледы, ручная вышивка и керамические пуговицы авторской работы. Белорусский дизайнер Никита Ведерников представил коллекцию на модном вечере "Русского...
 
Новости дня
Новости общества
 
22,9 тонны опасных отходов вывезено на утилизацию из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by