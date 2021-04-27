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22,9 тонны опасных отходов вывезено на утилизацию из Беларуси
27.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почти 23 тонны. Опасные отходы вывезены на утилизацию из нашей страны. Старые - советских времен - конденсаторы хранились на территории предприятий в Гомельской и Гродненской областях. Это еще один шаг на пути выполнения Беларусью обязательств в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. В результате 5 объектов временного хранения отходов ликвидированы. Для безопасной перевозки конденсаторы были упакованы в защищенные от утечки контейнеры. Опасные отходы уничтожены будут на специализированном предприятии во Франции экологически безопасным способом.
Людмила Вакульчик, начальник испытательной лаборатории Новогрудского завода газовой аппаратуры: На предприятии хранились выведенные из обращения 93 единицы отходов, содержащих ПХВ. Наше предприятие в качестве организации- партнера выступило в реализации инициативы, реализованной Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. В результате проделана работа по вывозу отходов, содержащих ПХБ, за пределы РБ.Полностью обезвредить отходы, содержащие стойкие органические загрязнители, в нашей стране планируется к 2028 году.
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Почти 23 тонны. Опасные отходы вывезены на утилизацию из нашей страны. Старые - советских времен - конденсаторы хранились на территории предприятий в Гомельской и...
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