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22,9 тонны опасных отходов вывезено на утилизацию из Беларуси

27.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти 23 тонны. Опасные отходы вывезены на утилизацию из нашей страны. Старые - советских времен - конденсаторы хранились на территории предприятий в Гомельской и Гродненской областях. Это еще один шаг на пути выполнения Беларусью обязательств в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. В результате 5 объектов временного хранения отходов ликвидированы. Для безопасной перевозки конденсаторы были упакованы в защищенные от утечки контейнеры. Опасные отходы уничтожены будут на специализированном предприятии во Франции экологически безопасным способом. 

Людмила Вакульчик, начальник испытательной лаборатории Новогрудского завода газовой аппаратуры: На предприятии хранились выведенные из обращения 93 единицы отходов, содержащих ПХВ. Наше предприятие в качестве организации- партнера выступило в реализации инициативы, реализованной Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. В результате проделана работа по вывозу отходов, содержащих ПХБ, за пределы РБ.Полностью обезвредить отходы, содержащие стойкие органические загрязнители, в нашей стране планируется к 2028 году.

 
 
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Почти 23 тонны. Опасные отходы вывезены на утилизацию из нашей страны. Старые - советских времен - конденсаторы хранились на территории предприятий в Гомельской и...
 
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