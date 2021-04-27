СК рассказал о деле жителя «площади перемен» Латыпова. Его больше не обвиняют в том, что хотел «отравить силовиков»

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершил расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении Степана Латыпова, сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По материалам дела, в августе 2020 года мужчина «объединил вокруг себя группу граждан для совместного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок в Минске». В СК сообщают, что он создал в Telegram чат, в котором призывал его участников к созданию дворового сообщества «с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной в том числе на обострение напряженности в обществе».



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

По данным ведомства, Латыпов организовывал проведение встреч участников группы, совместное распространение агитационной продукции, нанесение рисунков и надписей протестного характера на фасады зданий и сооружений.

«Указанные действия привели к формированию у привлекаемых лиц готовности и желания участвовать в названных противозаконных действиях, когда это потребуется, а также созданию у граждан протестного настроения», — сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Отмечается, что с участниками чата мужчина создал мастерские по изготовлению протестной символики, в том числе флагов, которые предназначались для размещения на фасадах зданий, а также организовал сбор средств для материальной организации его деятельности. Сообщается, что он информировал «администраторов радикальных и экстремистских Telegram-каналов посредством чат-бота о созданном им дворовом объединении и агитировал иных лиц к созданию подобного на территории других районов Минска, что в конечном итоге повлекло организацию таковых».

«В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что созданное им сообщество систематически принимало участие в несанкционированных мероприятиях, происходящих в Минске в конце августа — середине сентября 2020 года. Во время указанных противозаконных мероприятий имели место факты блокировки дорог и неповиновения законным требованиям представителей власти», — сообщили в СК.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Следствие сообщает, что Латыпов неоднократно сам участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. По материалам дела, 15 сентября 2020 года он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия: «Следует отметить, что обвиняемый при общении с сотрудниками милиции всегда вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Следствие проверило финансово-хозяйственную деятельность предприятия «Беларбо», директором и бухгалтером которого являлся Латыпов: «Установлены факты хищения и ненадлежащего оказания услуг, нарушения правил обращения со средствами химической защиты растений, их незаконного приобретения и использования в хозяйственной деятельности с его стороны».

СК сообщает, что с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года Латыпов под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей.

«Следствием доказано, что Латыпов умышленно вводил в заблуждение клиентов и сообщал им заведомо ложные сведения о возможности оказания услуг по производству комплекса мер по регулированию распространения и численности борщевика путем химической обработки дорогостоящим и высококачественным средством. В действительности обвиняемый не намеревался выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, однако принимал от заказчиков денежные средства по заключенным договорам, после чего распоряжался ими по своему усмотрению, оказывая при этом услуги ненадлежащим способом — использовал не сертифицированное в Республике Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного», — сказано в сообщении.

По завершении расследования действия мужчины квалифицированы по:

чч. 1, 2 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях);

ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка);

ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Мужчина находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напомним, Степан Латыпов был задержан 15 сентября по подозрению в участии в массовых беспорядках. Позже госканалы сообщили : якобы он собирался использовать яд против силовиков.

«С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов. В частности, вынашивал планы обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя, как он сам выразился, чтобы «зашлись блевотиной», — заявлял неизвестный оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД 19 сентября ОНТ.