В Витебске право аренды площадки под киоск около памятника Ольгерду продали в 490 раз дороже стартовой цены

Источник материала: Tut.by

В Витебске на аукционе продано право аренды площадки под киоск по продаже горячих напитков (кофе-стакан) почти за 10,4 тысяч рублей, что в 490 раз превысило его начальную цену. Об этом пишут «Витебские вести».





В состав лота включено право круглогодичной аренды участка городской территории площадью 5 кв. м, расположенного в историческом центре Витебска около памятника князю Ольгерду.

Интерес к предмету аукциона проявили два участника, а победитель определился на 65-м шаге.

Этот лот стал самым дорогим на торгах по продаже прав аренды площадок для размещения объектов нестационарной торговли и общественного питания в Витебске.

Традиционно напряженная борьба развернулась за площадки в 8 м2 под размещение палаток по продаже овощей и фруктов. Они расположены преимущественно в отдаленных районах города. Продано 6 из 7 лотов, причем половина из них реализована с превышением начальной цены почти в 100 и более раз.

Наиболее востребованными остаются площадки под нестационарную торговлю и общественное питание в зоне отдыха в районе набережной Витьбы, а также Парка победителей около площади Победы областного центра. Выкупили все 9 мест под торговлю попкорном и сладкой ватой. Проданы 32 площадки из 39 для размещения объектов разносной торговли безалкогольными напитками и мороженым, при этом острая борьба развернулась за лоты именно в паковых зонах и зонах отдыха. Востребованными оказались 8 из 14 площадок под общепит также в основном в местах массового отдыха.

Срок аренды большинства объектов — по 31 октября 2021 года.

Арендаторы должны соблюсти ряд условий. Так, для открытия летнего кафе требуется иметь стационарный объект общественного питания в областном центре. Режим работы для таких сезонных кафе установлен до 23.00, при этом длительность музыкального сопровождения ограничена до 21.00. Около точек общепита необходимо установить по два биотуалета. Работа кафе не должна вызывать жалоб жильцов близлежащих домов.