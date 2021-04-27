|
В Министерстве образования рассказали, с какими минимальными баллами можно поступать в вузы в этом году
27.04.2021 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сайте Министерства образования опубликовали
По данным Министерства образования, в этом году на платное и бюджет в вузы планируют принять 54,9 тысячи абитуриентов. Минимальные пороговые баллы, с которыми у парней и девушек будут принимать документы в вузы и колледжи, остались такими же, как и в 2020-м.
Выглядят они так:
Кроме того, по некоторым специальностям в ряд вузов абитуриенты смогут подавать сертификаты, даже если набрали
Напомним, 2 мая
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве образования рассказали, с какими минимальными баллами можно поступать в вузы в этом году
На сайте Министерства образования появились минимальные пороговые баллы, с которыми абитуриенты-2021 смогут подавать документы в вузы и колледжи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)