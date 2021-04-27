В БСМП сменили замглавврача. Предыдущий проработал на этой должности 15 лет

Источник материала: Tut.by

У столичной больницы скорой медицинской помощи новый заместитель главного врача по медицинской части. Им стал Игорь Фомин, который ранее работал заведующим отделением анестезиологии и реанимации в 11-й клинической больнице столицы. Предыдущий замглавврача — Борис Пискун — проработал на этой должности в БСМП 15 лет. С чем связан его уход — комментировать врач отказался.



В БСМП в 2019 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Игорь Фомин. Фото: сайт 11-й городской клинической больницы Минска

Больница скорой медицинской помощи в Минске на своей странице в Facebook сообщила , что в клинике новый заместитель главного врача по медицинской части. Им стал врач высшей квалификационной категории Игорь Фомин. В 1987 году он закончил Белорусский государственный медицинский университет по специальности педиатрия. Специализация — анестезиология и реаниматология.

До этого Игорь Фомин работал заведующим отделения анестезиологии и реанимации 11-й городской клинической больницы в Минске. В БСМП он сменил Бориса Пискуна, который проработал на этой должности последние 15 лет, а до этого работал тут врачом-реаниматологом.

С чем связано то, что Борис Борисович больше не является замглаврача, точно неизвестно. Он сам от комментариев TUT.BY воздержался. Известно, что до того, как покинуть должность, специалист находился в отпуске.



Борис Пискун, 2019 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что больница скорой медицинской помощи в Минске — одна из лучших клиник страны, где внедряют подходы ведущих европейских стационаров, оказывающих экстренную помощь.

Именно в эту больницу в ноябре 2020 года привезли избитого Романа Бондаренко, к сожалению, спасти пациента не удалось . Анестезиолог БСМП Артем Сорокин оказывал ему анестезиологическое пособие. В отношении него и журналистки TUT.BY Катерины Борисевич было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Это произошло после того, как 13 ноября 2020 года за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица страны заявляли, что умерший парень был пьян. В марте 2021 года суд признал врача и журналистку виновными и дал врачу два года колонии с отсрочкой на год, журналистке — полгода колонии.

В августе 2020 года в БСМП в том числе везли пациентов с травмами , полученными во время акций протестов.

С БСМП связано много уникальных историй спасения человеческих жизней. Именно сюда в 2018 году попала беременная минчанка , которая выжила в жутком ДТП, была в коме и родила здорового ребенка. В больнице скорой помощи женщина провела около двух месяцев, пока с помощью врачей не пришла в сознание, не начала говорить и обслуживать себя сама. Безусловно, в работу с пациенткой были вовлечены и другие клиники: 2-я городская больница и РНПЦ «Мать и дитя».

В 2013 году врачи БСМП успешно выполнили операцию на сердце 100-летней пациентке. В больнице — одно из передовых рентгеноперационных отделений эндоваскулярной хирургии , куда привозят пациентов с инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения. В 2018 году в БСМП с инфарктом попал Джо Линн Тернер, экс-вокалист группы Deep Purple.

С 2019 года в больнице начало работу отделение краткосрочного пребывания. Там проводят диагностику, более углубленно наблюдают за пациентом, чтобы понять, что делать дальше: направить его на лечение в поликлинику, перевести в другое отделение больницы или вообще в другую клинику. Такого отделения на тот момент не было ни в одной клинике страны.