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В Беларуси отключили два российских телеканала
27.04.2021 15:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С 26 апреля в Беларуси остановлено вещание двух российских телеканалов: «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV). Об этом
«С 26 апреля 2021 года прекращают трансляцию российские программы Наш Футбол и НЮ АРТ ТВ (NU ART TV) в связи с истечением срока действия разрешений на вещание на территории Беларуси», - сообщили в ведомстве.
До апреля каналы транслировались на основании выданного на трехлетний период разрешения.
«Наш Футбол» — телеканал, посвященный российскому футболу. Он ведет прямые трансляции матчей российской футбольной премьер лиги, соревнований по футзалу и пляжному футболу.
«НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV) – эротический телеканал, который показывал эротику в моде, искусстве, музее.
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Политический обозреватель Валерий Карбалевич
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С 26 апреля в Беларуси остановлено вещание двух российских телеканалов: «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV).
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