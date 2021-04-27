В Беларуси отключили два российских телеканала

С 26 апреля в Беларуси остановлено вещание двух российских телеканалов: «Наш Футбол» и «НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV). Об этом говорится в заявлении Министерства информации.

«С 26 апреля 2021 года прекращают трансляцию российские программы Наш Футбол и НЮ АРТ ТВ (NU ART TV) в связи с истечением срока действия разрешений на вещание на территории Беларуси», - сообщили в ведомстве.

До апреля каналы транслировались на основании выданного на трехлетний период разрешения.

«Наш Футбол» — телеканал, посвященный российскому футболу. Он ведет прямые трансляции матчей российской футбольной премьер лиги, соревнований по футзалу и пляжному футболу.

«НЮ АРТ ТВ» (NU ART TV) – эротический телеканал, который показывал эротику в моде, искусстве, музее.

Также Мининформ предлагает ознакомиться с полным перечнем разрешенных иностранных телеканалов на сайте ведомства.

Напомним, 12 апреля Министерство информации отключило телеканал Euronews. Причина отключения такая же, как и у российский каналов, – истек срок действия разрешения.

Вместо Euronews теперь транслируется российский телеканал «Победа» о Великой Отечественной войне.