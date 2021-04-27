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До трех лет колонии получили жители Барановичей по делу о блокировке железной дороги

27.04.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 апреля в Барановичах огласили приговоры трем обвиняемым по уголовному делу о блокировке железнодорожных путей, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: prom-rs.ru

По версии следствия, преступления обвиняемые совершили с 27 октября по 6 ноября прошлого года.

Их признали виновными в покушении и умышленном приведении в непригодное для эксплуатации состояние средств путей сообщения — и назначили 2 и 3 года года в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Двоим назначили по три года лишения свободы, одному - два года общего режима.
 
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